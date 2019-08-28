Жителей Ростовской области подозревают в принуждении к рабству

Жителей Батайска Ростовской области задержали по подозрению в использовании рабского труда. Об этом в среду, 28 августа, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Согласно данным следствия, двое подозреваемых искали бездомных людей в Ростове-на-Дону и под предлогом трудоустройства привозили их в частный дом в Батайске, где незаконно удерживали и ежедневно заставляли бесплатно работать на сельскохозяйственных полях и других объектах под угрозой насилия.

У пострадавших изымались документы, а в помещении, где их содержали, отсутствовали надлежащие условия для проживания и питания. Таким образом злоумышленники удерживали 14 человек.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых и освободили потерпевших. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и выявляет возможных соучастников.

В марте сотрудники ГИБДД в Челябинской области спасли жителя Приамурья, который полгода провел в цыганском рабстве на юге России.