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В США темнокожих школьников заставили убирать хлопок и петь песни рабов

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Фото: FOX News
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В американском штате Южная Каролина 10-летние темнокожие ученики во время школьной поездки собирали на поле хлопок и пели рабские песни.

Видео со странного урока появилось в Сети и вызвало широкий общественный резонанс в США.

На кадрах видно, как пятиклассники собирают хлопок в мешочки и под присмотром учителей исполняют песни, аналогичные тем, что пели во времена рабства.

Видео снял один из учителей начальной школы Эбенезер-авеню в городе Рок-Хилл и отправил родителям учеников.

«Я сейчас в ярости. Я афроамериканка, и мои предки собирали хлопок. Кто решил, что я захочу видеть, как мой сын собирает хлопок, это что, весело?» –– возмутилась в эфире FoxNews одна из родительниц.

В школе пояснили, что экскурсия на хлопковое поле проходила в рамках урока истории и должна была наглядно показать детям ситуацию времен рабства.

19 февраля сообщалось, что в США арестовали 11-летнего темнокожего школьника, который обвинил учителей в расизме и отказался давать клятву перед американским флагом.

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