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В США 11-летнего школьника арестовали за отказ давать клятву перед флагом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В американском штате Флорида темнокожего 11-летнего школьника арестовали за отказ отдать честь и произнести клятву перед флагом США, пишет The Washington Post.

Инцидент произошел, когда мальчик отказался повторять слова клятвы, назвал американский флаг расистским, а гимн — оскорбительным для афроамериканцев.

На это учительница предложила юноше уехать из США, если ему не нравится там жить.

Школьник в ответ заявил, что его туда «привезли».

О случившемся педагог сообщила администрации школы и попросила директора разобраться.

Когда же руководство зашло в класс, мальчик, по словам свидетелей, обвинил директора в расизме, пообещал «упечь его за решетку», а учительницу пригрозил побить.

Из-за агрессивного поведения ребенка были вызваны сотрудники полиции, которые арестовали 11-летнего школьника за «сопротивление полиции».

Мать школьника заявила, что руководство учебного заведения должно было решать конфликт менее радикально. Ее поддержал и Американский союз гражданских свобод Флориды.

«Это возмутительно и является ярким примером чрезмерного контроля чернокожих учеников в школе», –– заявили там.

В июле прошлого года сообщалось, что в США перед судом предстал годовалый ребенок мигрантов из Гондураса.

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