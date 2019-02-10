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Британский темнокожий солдат получил компенсацию $634 тыс. из-за расизма

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Фото: flickr.com/Royal Navy Media Archive
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Военнослужащий вооруженных сил Великобритании младщий капрал Инок Момонакайя получил компенсацию от британского министерства обороны из-за издевательств на почве расизма в размере £490 тыс. ($634 тыс.). Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

Момонакайя родом с Фиджи. Он проходил службу в Ираке и Афганистане. Судебные разбирательства в его отношении длились на протяжении шести лет.

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Причиной тому стал случай, произошедший с Момонакайей в 2011 году. Тогда его и еще пятерых солдат с Фиджи заставили изображать боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) для учебного видеоролика минобороны по обезвреживанию спрятанных на дорогах бомб. Отмечается, что старший офицер заявил, что не может отличить солдат от талибов.

Помимо этого, однажды солдатам с Фиджи отдали приказ проплыть порядка 450 м через озеро. Момонакайя поставил под сомнение целесообразность приказа. На это он получил ответ от офицера, что солдаты не хотят плавать, поскольку боятся воды, а черные не плавают.

«Вы когда-нибудь видели черного олимпийского пловца?» — спросил офицер.

«Расизм заставил меня хотеть совершить самоубийство. <...> Сегодня я всё еще прохожу психологическое лечение и, возможно, не смогу больше работать. Из-за этого у меня развилась сложная форма посттравматического стрессового расстройства», — цитирует издание Момонакайю.

Момонакайя обратился с жалобой в уполномоченную службу по рассмотрению жалоб в армии. Однако его прошение отклонили. По этой причине военнослужащий подал в суд.

«Я пошел в армию в 2005 году и намеревался служить в течение полных 24 лет. Запугивание стоило мне моей карьеры, поэтому я и подал в суд на министерство обороны», — рассказал Момонакайя.

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