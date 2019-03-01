Цыгане полгода держали жителя Приамурья в рабстве

Жителя Приамурья, который полгода провел в цыганском рабстве на юге России, спасли сотрудники ГИБДД в Челябинской области.

Мужчина по имени Владимир Смускин рассказал, что встретил цыган в Ростове-на-Дону. Он месяц проработал в строительной компании, где ему отказались заплатить, а цыгане предложили подработку. По его словам, первое время к нему относились нормально, но потом стали принуждать попрошайничать, били и кормили раз в два дня, сообщает портал «Первый областной».

Смускину удалось сбежать с третьей попытки. Цыгане забрали у него документы, поэтому он не мог купить билет и решил идти домой, в Приамурье, пешком по трассе.

Когда спустя месяц мужчина дошел до Южного Урала, его обувь пришла в негодность, и он понял, что может умереть от обморожения, и позвонил в полицию. На помощь Смускину приехали сотрудники ГИБДД и доставили его в отдел полиции.

По данным издания, мужчину поместят в Центр социальной адаптации граждан в Златоусте (Челябинская область), затем дадут справку для проезда домой или новый паспорт.

В феврале сообщалось, что канадская полиция освободила 43 граждан Мексики, которые жили на положении рабов в провинции Онтарио.