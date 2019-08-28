Названа среднесуточная калорийность рациона россиян

Среднестатистический россиянин в сутки потребляет 2651,5 ккал, из которых 335,4 г — углеводы, 108,6 г — жиры и 80 г — белки. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Росстата за 2018 год.

Регионом с самым высоким показателем потребления калорий стал Дагестан — 3988,3 ккал в день. За ним следуют Кабардино-Балкария (3619,3 ккал) и Ингушетия (3406,4 ккал). В пятерку также вошли Тюменская область (3200,7 ккал) и Башкортостан (3169,8 ккал).

Меньше всего калорий потребляют жители Рязанской области (2180,1 ккал), Хабаровского края (2182,9 ккал), Тамбовской области (2228,7 ккал), Камчатского края (2230,4 ккал) и Москвы (2261 ккал).

Как отмечается, около трети суточного рациона российских жителей — это хлебная продукция (34,3% — в городе, 38,1% — в сельской местности). Потребление мясных продуктов составляет 18,8% в городе и 15,5% на селе.

Доля сахара и кондитерских изделий в среднесуточном рационе россиян как в городской, так и в сельской местности — около 12%. Меньше всего граждане едят рыбу — 1,7%.

В целом, среднее потребление калорий в городе (2577,8 ккал) выше, чем в сельской местности (2865,4 ккал).

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