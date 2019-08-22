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Диетологи дали рекомендации по употреблению грибов

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Употреблять в пищу грибы следует не чаще двух раз в неделю порциями не больше 100–120 г. Рекомендации диетологов приводит «РИА Новости» 22 августа.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова отметила, что частое и чрезмерное употребление грибов способно навредить даже здоровому организму. Так, при злоупотреблении страдают органы желудочно-кишечного тракта.

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При соблюдении размеров порций можно получить от грибов пользу. Этот продукт богат белком, витаминами А и С, группы В, D, и РР (никотиновая кислота) и многими минеральными веществами. Однако пищевая ценность гриба напрямую зависит от его возраста, поэтому рекомендуется употреблять молодые грибы.

Кроме того, этот продукт дарит чувство сытости, являясь при этом низкокалорийным, а содержащаяся в нем клетчатка улучшает пищеварение и выводит токсины из организма, отметил врач-диетолог Сергей Обложко. При этом некоторым стоит отказаться от употребления грибов, так как они накапливают вредные вещества из почвы.

«Основными противопоказаниями для употребления грибов являются заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Грибы не используются в лечебном питании, питании беременных и кормящих женщин, детей младшего и дошкольного возраста, ограничиваются в питании людей пожилого возраста», — заявляют специалисты.

Употреблять в пищу грибы лучше в отварном или тушеном после отваривания в качестве гарнира к блюдам из овощей и круп. Эксперты просят внимательней относиться к выбору места сбора и покупки грибов, а самым полезным и безопасным называют белый гриб — у него приятный вкус и аромат, он имеет оптимальный состав, хорошо переносит транспортировку, отлично хранится и сушится на зиму.

Ранее в августе эксперты составили свод правил по сбору грибов. В частности, в первую очередь стоит различать съедобные и ложные грибы, а собирать их вдали от оживленных трасс. При приготовлении обязательно подвергать продукт термической обработке.

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