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Эксперт рассказал о правилах сбора грибов

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Специалист по «тихой охоте» Егор Ивашевский напомнил основные правила по сбору грибов. Об этом 19 августа сообщает телеканал «Звезда».

Прежде всего, по словам Ивашевского, следует помнить, что собирать грибы следует только те, которые не вызывают сомнений в том, что являются съедобными. Если есть сомнение в сорте гриба, лучше его не брать.

Кроме того, отметил Ивашевский, важно не забывать о термической обработке. Съедобные грибы нужно варить. А условно съедобные — вымачивать перед варкой. Специалист также напомнил, что не стоит собирать грибы вблизи дорог.

«Тихой охотой» лучше заниматься за 300–1000 м от оживленных трасс.

Условно-съедобные грибы отличаются от съедобных тем, что их категорически нельзя употреблять в пищу в сыром виде.

В конце июля эксперты Роскачества подготовили сезонные рекомендации по сбору грибов. Отмечается, что, прежде всего, важно различать съедобные и ложные грибы.

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