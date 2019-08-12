Россияне выбрали самые грибные места страны

Жители России приняли участие в опросе сервиса Tvil.ru и выбрали самые грибные места страны. Результаты публикуют «Вести.Ru» в понедельник, 12 августа.

Большинство голосов респондентов — более 20% — досталось Карелии. Следом идет Московская область (18,5% голосов), Нижегородская и Ленинградская набрали по 13%.

Четвертое место досталось Тверской области — ее выбрали 11,11% грибников. Пятое занял Крым с 9,3% голосов. Следом идут Кубань и Ярославская область (по 5,6%) и Татарстан (3,7%).

Ранее в июле эксперты Роскачества подготовили сезонные рекомендации по сбору грибов, чтобы они не стали причиной отравления.