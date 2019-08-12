Прямой эфир

Россияне выбрали самые грибные места страны

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители России приняли участие в опросе сервиса Tvil.ru и выбрали самые грибные места страны. Результаты публикуют «Вести.Ru» в понедельник, 12 августа.

Большинство голосов респондентов — более 20% — досталось Карелии. Следом идет Московская область (18,5% голосов), Нижегородская и Ленинградская набрали по 13%.

Четвертое место досталось Тверской области — ее выбрали 11,11% грибников. Пятое занял Крым с 9,3% голосов. Следом идут Кубань и Ярославская область (по 5,6%) и Татарстан (3,7%).

Ранее в июле эксперты Роскачества подготовили сезонные рекомендации по сбору грибов, чтобы они не стали причиной отравления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба
Назван замедляющий старение продукт

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017