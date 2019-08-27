Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД

На первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска) маршруты будут поделены на три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Об этом во вторник, 27 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию правительства столицы.

Уточняется, что «Центральная» будет действовать в границах станций Марк — Сетунь, Волоколамская — Остафьево, «Пригород» — для поездок по территории Московской области в пределах МЦД, «Дальняя» — для поездок со станций за пределами МЦД.

«Стоимость разовой поездки на МЦД по Москве в пределах «Центральной» зоны будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта — по тарифу «Кошелек» карты «Тройка», либо по стоимости поездки других типов билетов, которые можно записать на карту «Тройка». В 2019 году поездка по тарифу «Кошелек» составляет 38 рублей», — указано в сообщении.

Поездка по МЦД в пределах зоны «Пригород» обойдется в 45 рублей. Цена поездки в пределах «Дальней» зоны будет складываться из 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД плюс 45 рублей по МЦД. Кроме того, пассажиры получат возможность бесплатно пересаживаться на МЦК, метро и МЦД при въезде в границы Московских центральных диаметров.

Накануне сообщалось, что на официальном сайте столичного метро появился новый сервис, посвященный Московским центральным диаметрам. Он поможет пассажирам выбирать самый удобный и короткий маршрут с учетом Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД.

Сервис также предлагает список всех пересадок с МЦД на другие виды транспорта. Здесь же представлена информация о поездах «Иволга», которые будут перевозить пассажиров первых двух диаметров.

Московские центральные диаметры, как ожидается, начнут перевозить пассажиров к концу этого года. Первыми планируется запустить МЦД-1 (Одинцово–Лобня) и МЦД-2 (Нахабино–Подольск). В перспективе появятся и другие диаметры — рассматривается возможность создать маршруты, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, а также Пушкино и Домодедово.