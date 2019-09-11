Быть 3D: новые локаторы создадут трехмерную картинку цели

Российские военные получат радары, основанные на революционной технологии — радиофотонике. Благодаря таким локаторам можно распознавать сложные объекты и находить малоразмерные цели даже на фоне многочисленных помех. В отличие от традиционных радиолокационных станций при обработке сигнала они используют не СВЧ-электронику, а оптические устройства. Главное преимущество новой разработки в том, что она позволяет составить трехмерный портрет объекта и определить его тип. Уже через несколько лет радиофотонные локаторы будут устанавливать на перспективных истребителях и других системах вооружений, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Первый прототип радара на дискретных радиофотонных элементах уже создан, сообщил «Известиям» глава АО «РТИ» Максим Кузюк. По словам источников «Известий» в Минобороны, в испытаниях локаторов нового типа принимают участие военные.

— Во время эксперимента локатор отслеживал траекторию малоразмерного беспилотника. Был проведен полный анализ его работы, на основе которого определены направления дальнейших исследований, — сообщил Максим Кузюк. — Для разработки новой системы необходима новая компонентная база, в том числе фотонные интегральные схемы.

Современные радары создают в зоне своего действия радиоэлектронное излучение, которое, отражаясь от объектов, возвращается и передает сигнал на принимающую аппаратуру. Эта технология не менялась уже много десятилетий. Радиофотонные локаторы работают с использованием оптического тракта обработки сигнала со сверхширокой полосой пропускания, и это позволяет получить целый ряд преимуществ. Во-первых, габариты таких радаров намного меньше существующих. Во-вторых, они надежнее и более устойчивы к электромагнитным излучениям. Кроме того, у перспективных локаторов повышена разрешающая способность и помехозащищенность. Они позволяют не просто обнаружить цель и определить параметры ее полета, но и составить трехмерный портрет объекта, чтобы определить его тип.

Новые технологии радиолокации, скорее всего, будут использоваться при создании истребителя шестого поколения, полагает военный эксперт Дмитрий Корнев.

— С замерами параметров полета цели и у современных РЛС нет никаких проблем, — отметил он. — Но большой разрешающей способности добиться пока не удается. Радиофотонные локаторы будут давать пилотам информацию о цели в виде трехмерного изображения. Иными словами, в максимально удобном виде для принятия решения.

При этом не следует ожидать, что в ближайшие годы все традиционные локаторы будут заменены на фотонные, подчеркнул эксперт. Возможности современных РЛС на базе СВЧ-трактов еще не исчерпаны, считает он.

Ранее «Известия» сообщали, что в России разработан летно-испытательный комплекс «Элик», благодаря которому радиолокационные станции смогут классифицировать воздушные, надводные, низколетящие и космические объекты. Эти РЛС в режиме реального времени смогут подсказывать оператору, какой тип самолета, крылатой ракеты, спутника или корабля появился на экране станции.