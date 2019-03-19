«Мы обнаружим гиперзвуковой аппарат»

С момента ввода в эксплуатацию самой мощной радиолокационной станции в мире 20 марта исполняется 35 лет. «Дарьял», построенный в городе Печора, до сих пор стоит на боевом дежурстве в системе предупреждения о ракетном нападении. Сегодня российские РЛС сканируют территорию примерно в половину земного шара и способны обнаруживать даже малоразмерные летящие объекты. Главный конструктор «Дарьяла» и «Воронежа», ныне советник председателя совета директоров Радиотехнического института им. А.Л. Минца, Герой Социалистического Труда Виктор Иванцов рассказал «Известиям» о том, как идет модернизация этой станции, сколько она может прослужить и почему США так и не удалось создать ее аналог.

— Вы долгое время возглавляли разработку главных радиолокационных станций, обеспечивающих безопасность страны. За последние десятилетия были созданы разные системы — «Дарьял», «Контейнер», «Воронеж». Чем они отличаются, какие у каждой из них особенности?

— «Контейнер» — загоризонтная РЛС, сканирующая воздушное пространство в интересах ПВО страны. Она работает по принципу отражения сигнала от ионосферы — он идет как бы скачками, за счет чего достигается большая дальность. Сегодня «Контейнер» наблюдает за воздушным пространством практически всей Европы.

«Дарьял» — мощная станция метрового диапазона, которая входит в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). До сих пор станция остается самой мощной в мире. Это единственный радиолокатор, способный обнаруживать малоразмерные цели на сверхбольших дальностях, вплоть до высокоорбитальных космических объектов на геостационарных орбитах. Сегодня станция отвечает за контроль воздушного пространства до северного побережья Аляски и Канады и полностью покрывает Гренландию и частично Исландию.

Дарьял РЛС нового поколения «Воронеж-М» в Иркутской области Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Станция «Воронеж» выполнена примерно по той же схеме, что и «Дарьял», но ее сделали более компактной, она стала быстровозводимой с учетом технологии ВЗГ (высокой заводской готовности).

— Как устроена станция «Дарьял»?

— Передающая позиция высотой порядка 50 м включает в себя 1260 передатчиков, каждый из которых состоит из усилителя мощности (передающего модуля) и модулятора. Передающие модули вместе с вибратором вставляются непосредственно в антенную решетку, составляющую переднюю наклонную часть здания. Основную же его часть занимают модуляторы, расположенные на 12 этажах. Это огромная конструкция. Для обеспечения ее работы потребовалось столько же воды и электроэнергии, сколько потребляет город с населением 100 тыс. человек. При строительстве использовали атомный теплоход, который обеспечивал стройку электричеством.

— Что позволяет станции заглядывать так далеко за горизонт?

— Огромная мощность сигнала. Когда создавалась эта система, считалось, что боеголовки можно покрыть материалом, который сделает их невидимыми. Поэтому мы изначально проектировали станцию особенно мощной. Хотя позднее и выяснили, что сделать ракету полностью «невидимой» нельзя, у нас был задел, который позволяет использовать «Дарьял» до сих пор.

Фото: commons.wikimedia.org Радиолокационная станция 5Н79 «Дарьял»

Кстати, американцам в свое время так и не удалось построить РЛС метрового диапазона, и они сразу перешли на дециметровую локацию. Пиковая мощность станций дециметрового диапазона, которые стоят в Великобритании, Гренландии и других местах, составляет 2,5 МВт. У нас — вдумайтесь в эти цифры — 300 МВт. В последнее время они свою мощность довели до 5 МВт, а мы свою немного «прикрутили» — из 12 этажей отключили три, потому что мощность была излишней.

Надо сказать, что строительство станции метрового диапазона оказалось очень эффективным, поскольку это гораздо дешевле. А кроме того, на передающие элементы станций метрового диапазона совершенно не влияют снег и вода. Американцам, например, стоит больших трудов отчищать свои станции, чтобы они могли нормально функционировать.

— Как проходит модернизация станции и насколько это увеличит ее эффективность?

— Мы заменили на приемной позиции системы управления, отображения, вычислительный комплекс. Сейчас заменяется аппаратура. Мы переходим на цифровые технологии, за счет чего удается резко сократить объем оборудования. При этом модернизация «Дарьяла» проходит без снятия станции с боевого дежурства. И прямо сейчас она сканирует воздушное пространство. До конца этого года работы по обновлению станции будут завершены.

— Сейчас в мире активно развиваются технологии гиперзвуковых полетов. Способен ли «Дарьял» засечь такие скоростные объекты?

— Мы можем обнаружить гиперзвуковой аппарат и следить за ним на всей длительности полета. Единственная проблема, которая еще нуждается в решении, — это низколетящие цели.

Дарьял РЛС «Воронеж-М» в Иркутской области Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

— Насколько точно станция позволяет идентифицировать попавший в ее поле зрения объект?

— В контролируемой зоне мы видим все летательные аппараты. Станция позволяет одновременно наблюдать до сотни целей. Все их можно квалифицировать в зависимости от местонахождения и скорости — самолет, спутник, ракета.

В связи с тем что мы поставили более мощное оборудование, повысится точность распознавания целей. Система может определить класс ракеты и отслеживать все этапы ее полета. В режиме реального времени фиксируем отделение первой ступени, второй ступени и т.д.

— Сколько прослужит «Дарьял» после модернизации?

— Столько, сколько надо. Сейчас в станции стоят ламповые передатчики. Когда мы заменим их на транзисторные, это в разы снизит энергопотребление. Кроме того, мы поставим передающую позицию станции «Воронеж-М» и уменьшим мощность при сохранении эффективности. После этого станция будет вечной.