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Настроились на «Позитив»: военные корабли получат современные РЛК

«Каракурты» оснастят комплексом обнаружения и наведения, который позволит им «видеть» втрое дальше
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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К началу 2019 года флот получит два модернизированных малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт». Ракетоносцы с футуристским внешним видом дополнят современными радиолокационными комплексами (РЛК) «Позитив-МК». Это система обнаружения и наведения, которая в радиусе 300 км способна обнаружить любую цель в воздушном и надводном пространстве. Она поможет кораблю «видеть» почти в три раза дальше. «Позитив-МК» способен обеспечить управление совместными боевыми действиями тактической группы кораблей. По мнению экспертов, внедрение нового комплекса значительно усилит боевые возможности «Каракуртов».

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Как рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ, флоту будет передано два корабля проекта 22800 (шифр «Каракурт»), на которых установят трехкоординатные активные радиолокационные комплексы «Позитив-МК». Их передача флоту ожидается в конце этого года. По результатам опытной эксплуатации будет принято решение об оборудовании пока еще строящихся «Каракуртов» комплексами этого типа.

РЛК «Позитив-МК» состоит из нескольких модулей в стеклопластиковых обтекателях, что значительно упрощает их установку на корабле. Комплекс максимально защищен от помех. Он работает в активном и пассивном режимах. В пассивном режиме станция гарантированно обнаруживает излучения работающих передатчиков надводных кораблей противника на расстоянии до 300 км. Информации о дальности обнаружения в активном режиме нет. Однако известно, что она значительно больше, чем у стоящей на вооружении штатной системы радиолокационной станции (РЛС) «Минерал-М».

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Новый РЛК предназначен для поиска, обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей. Одновременно он может наблюдать за 40 объектами. От его чувствительных радаров не получится скрыться даже малоразмерным, низколетящим и пикирующим целям, в том числе крылатым ракетам. «Позитив-МК» самостоятельно производит оценку степени их опасности. Дальше происходит автоматическое целераспределение и на мониторе оператора выводится план их уничтожения.

Комплекс интегрирован с ракетным и артиллерийским вооружением, средствами противоракетной и противовоздушной обороны корабля. Для каждого вида вооружения РЛК определяет цель, которую тот способен гарантированно уничтожить. Окончательное решение остается за капитаном корабля, который может в любой момент скорректировать порядок ведения огня. Комплекс способен управлять совместными боевыми действиями тактической группы кораблей и давать им целеуказания.

«Каракурты» с новыми РЛК существенно расширят свои боевые возможности, считает военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков. По его словам, эффективность огневого поражения корабля значительно увеличится.

Справка «Известий»

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Планируется доработка этих кораблей, что позволит им действовать в открытом море.

Водоизмещение — 800 т, длина — 67 м, ширина — 11 м, скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 2,5 тыс. миль. В автономном плавании корабль может находиться до 15 суток.

Основой ударного вооружения кораблей проекта 22800 являются ракеты семейства «Калибр». Артиллерия представлена автоматической универсальной установкой АК-176МА. Противовоздушную оборону корабля обеспечивает зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш» или ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М».

 
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