Последнее предупреждение: на дежурство в Мордовии заступил «Контейнер»

Совершенствование системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) — одно из стратегических направлений работы российского военно-промышленного комплекса. Радиолокационная старци (РЛС) «Контейнер», заступившая на опытно-боевое дежурство в Мордовии, в этом отношении один из эталонных объектов. Созданию высокочувствительных РЛС традиционно уделяется повышенное внимание, поскольку именно этот элемент системы стратегической безопасности страны даст возможность в случае необходимости привести в полную боеготовность стратегические ядерные силы. «Известия» разбирались в новых возможностях и перспективах СПРН.

Время на реакцию

Специфика ракетно-ядерного нападения, не раз просчитанного и продуманного всеми обладателями ядерного оружия, такова, что на поражение объектов на другой стороне земного шара отводится в среднем от 20 до 40 минут. При этом подходы к созданию системы предупреждения о ракетном нападении двух крупнейших ядерных держав — России и США, значительно отличаются друг от друга. Метод американских военных давно известен: кроме развертывания ракет-перехватчиков на территории страны американская система противоракетной обороны, состоящая из РЛС раннего предупреждения и боевой информационно-управляющей системы Aegis (как в наземном, так и в морском вариантах), размещается как можно ближе к границам наиболее опасного вероятного противника.

РЛС_4 Американская система ПРО Aegis Ashore в Румынии Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

Лояльность союзников в Европе и Азии, а также внушительный военный бюджет позволяют американским военным заказывать у ведущих военно-промышленных компаний высокочувствительные средства обнаружения, которые работают в связке со спутниками, благодаря чему американская СПРН становится частью постепенно развертываемой системы, главная задача которой — уничтожение баллистических ракет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на активном участке траектории.

Изменения в структуре

С развалом СССР и уничтожением целого ряда военных объектов СПРН, таких как рупорные антенны на военном объекте «Скрунда» в Латвии, стало очевидно, что структура СПРН требует серьезного пересмотра. При этом невозможность размещать объекты западнее и значительно севернее собственных границ вынудили российских специалистов начать разработку РЛС нового типа. Справедливости ради стоит отметить, что РЛС «позднего периода», такие как станции «Дарьял», до сих пор считаются венцом военных технологий холодной войны. Автоматика надгоризонтного комплекса, установленная в режим сканирования, могла определять объекты размером с баскетбольный мяч на дальности в 4 тыс. км. Одна из таких станций находится на боевом дежурстве до сих пор. Печорская РЛС по-прежнему закрывает северное ракетоопасное направление и «присматривает» за Канадой и северной частью США, попутно сканируя значительную часть Северного Ледовитого океана.

РЛС_1 Одна из РЛС типа «Дарьял» – Печорская Фото: commons.wikimedia.org/Ivan Z

Побочным действием высокой эффективности таких станций всегда было сложное обслуживание и высокое потребление электроэнергии. Кроме того, опыт строительства аналогичных объектов в других частях страны показал, что для возведения РЛС типа «Дарьял» и постановки на боевое дежурство требуются не только значительные средства, но и несколько лет непрерывного строительства.

Поворот в сторону модульных многофункциональных РЛС типа «Воронеж» в этом отношении стал знаковым. Силами головного разработчика, российского концерна «РТИ Системы» удалось решить сразу несколько ключевых, если не фундаментальных, проблем, связанных с развертыванием СПРН.

РЛС_2 РЛС типа «Воронеж» Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Главным преимуществом РЛС типа «Воронеж» стала относительная простота строительства — на любом из ракетоопасных направлений станция может быть развернута и введена в эксплуатацию всего за 1,5–2 года. При этом многорежимность надгоризонтных станций слежения, способных работать в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах волн, позволяет не только фиксировать старты баллистических и крылатых ракет, но и проводить их опознание и классификацию одновременно с обнаружением и сопровождением на всем участке полета.

В 2019 году Минобороны России начнет строительство новой станции этого типа в Крыму. Станцию раннего обнаружения «Воронеж-М» планируют возвести на месте вышедшей из строя РЛС «Днепр» под Севастополем, дальность обнаружения которой составляла 2,5 тыс. км. Как и предшественница, «Воронеж-М» будет присматривать за южным направлением, включая большую часть Ближнего Востока. Практическая дальность слежения за объектами в воздухе составит не менее 4,2 тыс. км. Общее количество станций типа «Воронеж» на территории России, включая высокопотенциальные версии РЛС «Воронеж-ВП», по словам источника «Известий» в ОПК, может достигнуть 10–12 единиц.

Наследник империи

Несмотря на повышенное внимание к РЛС нового типа, строительство и обслуживание которых значительно проще и дешевле, о системах ранней «засечки» ракетных пусков никогда не забывали. В 2013 году в состав 590-го отдельного радиотехнического узла загоризонтного обнаружения воздушных целей вошла уникальная загоризонтная РЛС 29Б2 «Контейнер». Дальность действия комплекса, расположенного в городе Ковылкино в Мордовии, позволяет контролировать значительную часть Азии, Европы (включая часть Франции и Италию целиком), а также акваторию Черного моря.

РЛС_3 Командный пункт РЛС 29Б2 «Контейнер» в городе Ковылкино в Мордовии Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Свое название РЛС получила не случайно — несмотря на внушительные размеры (в верхней точке высота мачта приемно-передающих антенн составляет 34 м), весь аппаратурный комплекс, необходимый для обработки данных, располагается в специальных контейнерах, благодаря чему не требуется строительства отдельно стоящего здания.

Фактический ввод в эксплуатацию загоризонтных РЛС означает, что Воздушно-космические силы взяли под контроль не только «оперативные» дистанции, но и приступают к слежению за любыми потенциально опасными объектами в воздушном и космическом пространстве. При этом «Контейнер» может похвастаться не только дальностью слежения за воздушными объектами, но и количеством отслеживаемых целей — известно, что новая ЗГРЛС способна одновременно сопровождать более 5 тыс. аэродинамических целей, для которых специальная программа высчитывает все необходимые данные.