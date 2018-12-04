Еще тот «жук»: армия получила комплекс обнаружения шпионских устройств

Для службы защиты гостайны Вооруженных сил разработали мобильную лабораторию «Корвет-С-СК». С ее помощью будут проверять технику, помещения и объекты, где хранятся и обрабатываются секретные сведения. Система способна выявлять вредоносные аппаратные закладки в компьютерной технике и фиксировать утечку информации через «военный интернет».

В Министерстве обороны «Известиям» рассказали, что мобильный комплекс аттестации и проверок помещений и технических средств «Корвет-С-СК» находился в опытной эксплуатации несколько лет. Недавно испытания системы были признаны успешными.

Лаборатория оснащена специальными фильтрами, которые проверяют оборудование на наличие побочного радиоэлектронного излучения. Оно является признаком аппаратной закладки — когда в вычислительную систему скрытно внедряется устройство, которое может контролировать или блокировать ее работу.

Пеленгаторы засекают излучение, и вся информация об радиоэлектронной аномалии в автоматическом режиме анализируется и передается на центральный командный пункт. Подозрительные электронные устройства тут же подвергаются дополнительному исследованию.

В комплект оборудования «Корвет-С-СК» также входят специальные компьютеры, которые проверяют работу категорированной электронной техники, то есть не подключенной к «гражданской» Сети. Новая аппаратура без труда выявляет утечки информации через каналы «военного интернета» — закрытого сегмента передачи данных (ЗСПД).

Мобильная лаборатория «Корвет-С-СК» установлена в крытом кузове «КамАЗа». Вездеходная платформа комплекса позволяет оперативно его перебрасывать и использовать на отдаленных полигонах или в труднодоступной местности. В первую очередь «Корвет-С-СК» предназначен для аттестации специальных помещений, где ведется работа с секретными документами, а также оборудования, на котором обрабатывается закрытая информация.

Эти мобильные лаборатории можно использовать для работы в отдаленных воинских частях, во время учений и в ходе боевых действий при любых погодных условиях. «Корвет-С-СК» успешно прошел испытания в Сирии.

Такие средства проверки сейчас особо востребованы в Вооруженных силах, так как они помогают быстро обнаружить и ликвидировать источники утечки секретной информации, считает военный эксперт Олег Желтоножко.

— Машина специальной проверки использует устройства и аппаратурные методики, которые в короткое время проверяют оборудование и засекают шпионские приемо-передающие устройства и программные закладки, — рассказал он «Известиям. — Уникальная аппаратура позволяет в течение короткого времени обследовать электронику и помещения, где идет работа с секретными документами.

Шпионские устройства сегодня легкодоступны. Их легко приобрести и не сложно установить. В то же время совершенствуются и устройства по обнаружению «жучков». И «Корвет-С-СК» значительно расширяет возможности военной контрразведки. Если раньше шпионский гаджет приходилось разбирать, чтобы понять, для чего он предназначен, то теперь это можно установить при помощи активного сканирования поверхности. Кроме того, отечественная аппаратура позволяет сразу определить тип устройств, который спрятан в компьютере, другом предмете.

Сегодня большинство западных разведывательных служб делает ставку на максимальное увеличение объема собираемой информации. Расширение сети источников данных становится одной из приоритетных задач. При этом не так важно, какой объем информации поступает в разведцентр, так как ее громадные пласты быстро подвергаются автоматизированной обработке.

Сейчас Минобороны ужесточает правила передачи цифровой информации. В войска уже начали поступать специальные флеш-накопители, предназначенные для переноса секретной документации. Каждое устройство имеет уникальный номер и выдается конкретному военнослужащему, который несет за него ответственность.