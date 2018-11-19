На пушечный выстрел: как готовят артиллеристов в виртуальной реальности
19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Во время Великой Отечественной за решающий вклад в победу над врагом артиллеристов назвали «богами войны». В последние годы эти войска получили на вооружение новые артиллерийские, противотанковые и тактические ракетные комплексы, а также системы разведки и управления, что значительно повысило их эффективность. В преддверии праздника «Известия» посетили уникальную воинскую часть — сформированный в 2018 году 631-й учебный центр боевого применения артиллерии, где готовят специалистов для вооруженных сил и других силовых ведомств.
Компьютеры в «деникинском городище»
Учебный центр находится в Саратове — городе, где расположен десяток различных воинских частей. Каждый второй здесь — или военный, или военный пенсионер. Учебка находится на территории одного из старейших военных городков. Его в 1909 году основал генерал Антон Деникин, в то время начштаба саратовской 57-й пехотной резервной бригады. Генерал был инициатором строительства Северного показательного военного городка. Так появились 30 различных зданий недалеко от города, к которым и прикрепилось название «деникинское городище». Здесь в разное время размещались кавалерийские, пехотные и артиллерийские курсы, школа переподготовки командиров запаса РККА и училище ракетных войск.
631-й учебный центр артиллерии ВС РФ, военнослужащая на тренажере по вождению
Теперь в историческом комплексе разместились три учебных городка с современными компьютерными тренажерами. В нескольких десятках километров от города расположен полигон части, на котором оборудована огневая позиция для стрельбы из всех видов артиллерийского вооружения, а также танкодром со сложными маршрутами для вождения боевых машин.
В современных условиях артиллерия стремительно перестраивается для решения новых задач. Теперь бороться приходится не только с классическими целями — бронетехникой и пехотой. В условиях локальных конфликтов целями выступают малоразмерные и зачастую подвижные объекты. Здесь требуются современные средства разведки и поражения, а также специалисты, которые будут ими управлять. Приоритет отдается контрактникам с высшим образованием — таких в артиллерии уже больше половины. С 2018 года их готовят в 631-м учебном центре.
Саратов, 631-й учебный центр артиллерии ВС РФ. Выстрел из миномета 2Б11 во время практических занятий
— В этом году учебный центр был переформирован, и его статус был существенно повышен, — рассказывает начальник отдела боевой подготовки ракетных войск и артиллерии полковник Дмитрий Мишин. — Его вывели из состава Центрального военного округа и переподчинили главнокомандующему Сухопутными войсками. Здесь готовят младших командиров и специалистов для всех военных округов по 29 артиллерийским специальностям. С этого года обучают командиров отделений артиллерийской разведки, специалистов противотанковой артиллерии и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Постоянно анализируется и используется при обучении опыт военных конфликтов.
Высокоточное оружие для пехоты
В области противотанковых средств сейчас идут революционные изменения — артиллеристы переходят на современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). ПТРК имеют значительно более высокий коэффициент попадания, чем противотанковые пушки. На вооружение поступают комплексы «Корнет», «Хризантема» и другие полностью засекреченные системы. Российские ПТРК имеют более современную систему управления огнем и сопровождения цели. Поэтому по многим показателям превосходят зарубежные аналоги, в том числе и американский Javelin.
Главной проблемой подготовки операторов ПТРК всегда была стоимость их обучения. В советской армии шутили, что каждый выстрел по цене равен «Жигулям». Но в современных условиях на помощь пришли компьютерные технологии. В учебном центре используются высокотехнологичные тренажеры — симуляторы реального боя. При этом на тренажере выполнять стрельбы намного сложнее, чем на полигоне. Компьютер позволяет совершенствовать тактику применения этих комплексов. Раньше курсантов учили стрелять по бронетехнике, сейчас — по вертолетам и беспилотникам. Также их обучают уничтожать постройки, укрепления и «шахид-мобили» (вооруженные гражданские внедорожники, которые используют боевики во всем мире).
Военнослужащий работает на тренажере операторов ПТРК
На тренажерах операторы ПТРК могут до совершенства отточить навыки стрельбы. За три месяца обучения они совершают около 40 тыс. виртуальных выстрелов. Лучший из взвода в конце обучения в качестве поощрения получает право выстрелить из ракетного комплекса на полигоне.
— Главное требование к оператору ПТУР, как это ни странно звучит, — психологическая устойчивость, — рассказывает начальник отдела боевого применения ПТУР и противотанковой артиллерии подполковник Дмитрий Королев. — В бою высокоточные противотанковые средства — первоочередная цель для противника. Операторы находятся на самых опасных участках. В боевых порядках мотострелковых подразделений, в засадах, в районе сосредоточения и на танкоопасных направлениях. Стрелку нужно обладать крепкими нервами, поскольку ему придется стрелять, находясь под огнем вражеской артиллерии и снайперов. У системы высокая автоматизация, но человек всё равно должен быть предельно собран и сосредоточен. Если не попал с первого выстрела, то второго шанса может не быть.
Новая техника и раритеты
В последние годы высокоточной становится и ствольная артиллерия. В отличие от авиации артиллеристы могут выполнить боевую задачу в любых погодных условиях, в любое время суток. Новые технологии позволяют значительно повысить эффективность систем, с помощью средств автоматизации их объединяют в так называемый разведывательно-огневой ударный комплекс. Эта система способна в полностью автоматическом режиме обнаруживать и идентифицировать цель, а также просчитывать координаты целей. Стрельба ведется быстрее и точнее. Артсистемы разных конфигураций, как конструктор, собираются для выполнения конкретной задачи. А в комплексе с применением высокоточных боеприпасов, например «Краснополя», ствольная артиллерия выполняет ювелирные по точности огневые задачи.
Военнослужащий готовится к выстрелу из 122-мм гаубицы Д-30
В этом году во всех артиллерийских бригадах появились подразделения беспилотных летательных аппаратов. В войска поступают современные комплексы артиллерийской разведки. Один из них — модернизированный ПРП-4М «Дейтерий», который позволяет обнаруживать противника и точно классифицировать цель, определять, техника это или человек, вооружен он или нет. Доказали свою эффективность контрбатарейные РЛС «Аистенок» и «Зоопарк»: эти радары обнаруживают артсистемы противника, засекают, откуда произведен выстрел, и дают целеуказания.
61-й учебный центр артиллерии в Саратове
Дорабатываются сейчас и, казалось бы, раритетные артсистемы — 203-мм самоходная пушка 2С7М «Малка» и 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Артиллерийские комплексы, разработанные в советское время, получают более современные системы управления огнем и передачи данных, становясь значительно точнее. Каждая такая система может с легкостью заменить фронтовой бомбардировщик. В саратовский учебный центр эта техника уже поступила, и подготовка специалистов там уже началась.