На пушечный выстрел: как готовят артиллеристов в виртуальной реальности

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Во время Великой Отечественной за решающий вклад в победу над врагом артиллеристов назвали «богами войны». В последние годы эти войска получили на вооружение новые артиллерийские, противотанковые и тактические ракетные комплексы, а также системы разведки и управления, что значительно повысило их эффективность. В преддверии праздника «Известия» посетили уникальную воинскую часть — сформированный в 2018 году 631-й учебный центр боевого применения артиллерии, где готовят специалистов для вооруженных сил и других силовых ведомств.

Компьютеры в «деникинском городище»

Учебный центр находится в Саратове — городе, где расположен десяток различных воинских частей. Каждый второй здесь — или военный, или военный пенсионер. Учебка находится на территории одного из старейших военных городков. Его в 1909 году основал генерал Антон Деникин, в то время начштаба саратовской 57-й пехотной резервной бригады. Генерал был инициатором строительства Северного показательного военного городка. Так появились 30 различных зданий недалеко от города, к которым и прикрепилось название «деникинское городище». Здесь в разное время размещались кавалерийские, пехотные и артиллерийские курсы, школа переподготовки командиров запаса РККА и училище ракетных войск.

Арта_1 631-й учебный центр артиллерии ВС РФ, военнослужащая на тренажере по вождению Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Теперь в историческом комплексе разместились три учебных городка с современными компьютерными тренажерами. В нескольких десятках километров от города расположен полигон части, на котором оборудована огневая позиция для стрельбы из всех видов артиллерийского вооружения, а также танкодром со сложными маршрутами для вождения боевых машин.

В современных условиях артиллерия стремительно перестраивается для решения новых задач. Теперь бороться приходится не только с классическими целями — бронетехникой и пехотой. В условиях локальных конфликтов целями выступают малоразмерные и зачастую подвижные объекты. Здесь требуются современные средства разведки и поражения, а также специалисты, которые будут ими управлять. Приоритет отдается контрактникам с высшим образованием — таких в артиллерии уже больше половины. С 2018 года их готовят в 631-м учебном центре.

Арта_1 Саратов, 631-й учебный центр артиллерии ВС РФ. Выстрел из миномета 2Б11 во время практических занятий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— В этом году учебный центр был переформирован, и его статус был существенно повышен, — рассказывает начальник отдела боевой подготовки ракетных войск и артиллерии полковник Дмитрий Мишин. — Его вывели из состава Центрального военного округа и переподчинили главнокомандующему Сухопутными войсками. Здесь готовят младших командиров и специалистов для всех военных округов по 29 артиллерийским специальностям. С этого года обучают командиров отделений артиллерийской разведки, специалистов противотанковой артиллерии и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Постоянно анализируется и используется при обучении опыт военных конфликтов.

Высокоточное оружие для пехоты

В области противотанковых средств сейчас идут революционные изменения — артиллеристы переходят на современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). ПТРК имеют значительно более высокий коэффициент попадания, чем противотанковые пушки. На вооружение поступают комплексы «Корнет», «Хризантема» и другие полностью засекреченные системы. Российские ПТРК имеют более современную систему управления огнем и сопровождения цели. Поэтому по многим показателям превосходят зарубежные аналоги, в том числе и американский Javelin.

Главной проблемой подготовки операторов ПТРК всегда была стоимость их обучения. В советской армии шутили, что каждый выстрел по цене равен «Жигулям». Но в современных условиях на помощь пришли компьютерные технологии. В учебном центре используются высокотехнологичные тренажеры — симуляторы реального боя. При этом на тренажере выполнять стрельбы намного сложнее, чем на полигоне. Компьютер позволяет совершенствовать тактику применения этих комплексов. Раньше курсантов учили стрелять по бронетехнике, сейчас — по вертолетам и беспилотникам. Также их обучают уничтожать постройки, укрепления и «шахид-мобили» (вооруженные гражданские внедорожники, которые используют боевики во всем мире).

Арта_1 Военнослужащий работает на тренажере операторов ПТРК Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

На тренажерах операторы ПТРК могут до совершенства отточить навыки стрельбы. За три месяца обучения они совершают около 40 тыс. виртуальных выстрелов. Лучший из взвода в конце обучения в качестве поощрения получает право выстрелить из ракетного комплекса на полигоне.

— Главное требование к оператору ПТУР, как это ни странно звучит, — психологическая устойчивость, — рассказывает начальник отдела боевого применения ПТУР и противотанковой артиллерии подполковник Дмитрий Королев. — В бою высокоточные противотанковые средства — первоочередная цель для противника. Операторы находятся на самых опасных участках. В боевых порядках мотострелковых подразделений, в засадах, в районе сосредоточения и на танкоопасных направлениях. Стрелку нужно обладать крепкими нервами, поскольку ему придется стрелять, находясь под огнем вражеской артиллерии и снайперов. У системы высокая автоматизация, но человек всё равно должен быть предельно собран и сосредоточен. Если не попал с первого выстрела, то второго шанса может не быть.

Новая техника и раритеты

В последние годы высокоточной становится и ствольная артиллерия. В отличие от авиации артиллеристы могут выполнить боевую задачу в любых погодных условиях, в любое время суток. Новые технологии позволяют значительно повысить эффективность систем, с помощью средств автоматизации их объединяют в так называемый разведывательно-огневой ударный комплекс. Эта система способна в полностью автоматическом режиме обнаруживать и идентифицировать цель, а также просчитывать координаты целей. Стрельба ведется быстрее и точнее. Артсистемы разных конфигураций, как конструктор, собираются для выполнения конкретной задачи. А в комплексе с применением высокоточных боеприпасов, например «Краснополя», ствольная артиллерия выполняет ювелирные по точности огневые задачи.

Арта_1 Военнослужащий готовится к выстрелу из 122-мм гаубицы Д-30 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

В этом году во всех артиллерийских бригадах появились подразделения беспилотных летательных аппаратов. В войска поступают современные комплексы артиллерийской разведки. Один из них — модернизированный ПРП-4М «Дейтерий», который позволяет обнаруживать противника и точно классифицировать цель, определять, техника это или человек, вооружен он или нет. Доказали свою эффективность контрбатарейные РЛС «Аистенок» и «Зоопарк»: эти радары обнаруживают артсистемы противника, засекают, откуда произведен выстрел, и дают целеуказания.

Арта_1 61-й учебный центр артиллерии в Саратове Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Дорабатываются сейчас и, казалось бы, раритетные артсистемы — 203-мм самоходная пушка 2С7М «Малка» и 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Артиллерийские комплексы, разработанные в советское время, получают более современные системы управления огнем и передачи данных, становясь значительно точнее. Каждая такая система может с легкостью заменить фронтовой бомбардировщик. В саратовский учебный центр эта техника уже поступила, и подготовка специалистов там уже началась.