Гендиректор «Аэрофлота» рассказал о планах вывести «Победу» на IPO

«Аэрофлот» рассматривает первичное размещение акций (IPO) своей дочерней компании — лоукостера «Победа». Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью «Интерфаксу», комментируя предложение ФАС полностью приватизировать «Победу».

Топ-менеджер сообщил, что в начале года вопрос об IPO «Победы» поднимался на совете директоров «Аэрофлота». По его словам, речь идет о размещении пакета до 25%, при условии того, что это будет одобрено советом директоров.

«Терять контроль в этой компании, на мой взгляд, контрпродуктивно. У нас есть стратегия перевезти 100 млн пассажиров к 2023 году. И с лоукостером «Победа» нам это возможно, без него — нереалистично», — пояснил Савельев.

Он добавил, что сейчас стоимость низкобюджетной авиакомпании оценивается от $800 млн до $1 млрд.

«Совсем недавно «Победа» стоила порядка $600 млн, мы об этом говорили. Сегодня у нее 30 машин, и оценка, которую нам дают аналитики, — от $800 млн до $1 млрд. Я не могу вам говорить раньше времени о возможных сроках продажи, это решение принимает совет директоров «Аэрофлота», но этот вопрос мы прорабатываем», — отметил Савельев.

Глава «Аэрофлота» также не исключил вариант продажи пакета «Победы» стратегическому инвестору.

Кроме того, Савельев сообщил о планах в будущем перевести часть рейсов «Победы» из Внуково в Шереметьево после окончания строительства в этом аэропорте седьмого терминала G.

«Мы еженедельно встречаемся — с акционерами, с генеральным директором Шереметьево. Коллеги верят в нашу стратегию и строят терминал с учетом наших планов, в том числе по транзиту. Как один из вариантов, этот терминал может быть для лоукостера «Победа», — сказал гендиректор «Аэрофлота».

Он уточнил, что «Победа» не уйдет из Внуково полностью, «но какие-то рейсы для код-шеринга с «Аэрофлотом» мы, возможно, переведем».

Ранее в августе замгендиректора аэропорта Шереметьево Сергей Папков заявил, что строительство нового терминала G может начаться после 2024 года.