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Лоукостер «Победа» планирует летать в Египет и продавать туда туры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») ждет ответа от Египта для начала полетов в эту страну и продажи туда туров. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

В планы компании входит запуск собственного туроператора, чтобы пассажир с покупкой билета сразу мог забронировать страховку, трансфер и гостиницу. Проект будет распространяться на все рейсы компании и стартует 22 июля, пишет «РИА Новости».

Калмыков отметил, что у компании, безусловно, большое количество направлений, где можно хорошо развиваться, в том числе в Египте. Авиакомпания рассматривает открытие любых направлений, интересных ее клиентам. Он также напомнил, что в зимнем расписании лоукостер начнет полеты в Дубай и Эйлат.

27 мая стало известно, что «Победа» опередила все европейские низкобюджетные авиакомпании по темпам роста в 2018 году. Это следует из рейтинга ведущего мирового аналитического центра CAPA (Centre for Aviation), который считается одним из самых надежных источников авиационной и туристической информации.

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