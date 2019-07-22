Лоукостер «Победа» планирует летать в Египет и продавать туда туры

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») ждет ответа от Египта для начала полетов в эту страну и продажи туда туров. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

В планы компании входит запуск собственного туроператора, чтобы пассажир с покупкой билета сразу мог забронировать страховку, трансфер и гостиницу. Проект будет распространяться на все рейсы компании и стартует 22 июля, пишет «РИА Новости».

Калмыков отметил, что у компании, безусловно, большое количество направлений, где можно хорошо развиваться, в том числе в Египте. Авиакомпания рассматривает открытие любых направлений, интересных ее клиентам. Он также напомнил, что в зимнем расписании лоукостер начнет полеты в Дубай и Эйлат.

27 мая стало известно, что «Победа» опередила все европейские низкобюджетные авиакомпании по темпам роста в 2018 году. Это следует из рейтинга ведущего мирового аналитического центра CAPA (Centre for Aviation), который считается одним из самых надежных источников авиационной и туристической информации.