Прямой эфир

Пианистка из Хакасии сорвала овации на французском музыкальном фестивале

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пианистка из Республики Хакасия Екатерина Митина приняла участие в Фестивале классической музыки Летнего университета музыки во французской коммуне Лез-Ор, ее выступление неоднократно прерывалось овациями. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

В сообщении сказано, что Митина является победителем II Международного конкурса имени Ettore Pozzoli в итальянском городе Сереньо, лауреатом первой премии Международного конкурса Elitte International Music Compettition в Санкт-Петербурге, лауреатом второй премии Международного конкурса молодых пианистов им. С.В. Рахманинова в Москве, а также обладателем других престижных музыкальных наград.

«Подобного рода контакты обогащают культуры обеих стран. А еще успехи Кати — это пример для ее сверстников в Хакасии и за ее пределами: любите искусство, творчество, и это откроет вам мир», — отметил глава фонда «СУЭК-регионам» Сергей Григорьев.

Уточняется, что российская угольная компания СУЭК оказала серьезную финансовую поддержку Митиной для участия в музыкальном фестивале. По словам Григорьева, такая поддержка дает комплексный эффект: она позволяет повысить музыкальное мастерство исполнителя и дает возможность показать сибирскую культуру жителям Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пианист Борис Березовский рассказал о записи концерта Чайковского
В Москве открылся фестиваль военных оркестров «Спасская башня»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019