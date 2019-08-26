Пианистка из Хакасии сорвала овации на французском музыкальном фестивале

Пианистка из Республики Хакасия Екатерина Митина приняла участие в Фестивале классической музыки Летнего университета музыки во французской коммуне Лез-Ор, ее выступление неоднократно прерывалось овациями. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

В сообщении сказано, что Митина является победителем II Международного конкурса имени Ettore Pozzoli в итальянском городе Сереньо, лауреатом первой премии Международного конкурса Elitte International Music Compettition в Санкт-Петербурге, лауреатом второй премии Международного конкурса молодых пианистов им. С.В. Рахманинова в Москве, а также обладателем других престижных музыкальных наград.

«Подобного рода контакты обогащают культуры обеих стран. А еще успехи Кати — это пример для ее сверстников в Хакасии и за ее пределами: любите искусство, творчество, и это откроет вам мир», — отметил глава фонда «СУЭК-регионам» Сергей Григорьев.

Уточняется, что российская угольная компания СУЭК оказала серьезную финансовую поддержку Митиной для участия в музыкальном фестивале. По словам Григорьева, такая поддержка дает комплексный эффект: она позволяет повысить музыкальное мастерство исполнителя и дает возможность показать сибирскую культуру жителям Европы.