Прямой эфир

Пианист Борис Березовский рассказал о записи концерта Чайковского

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный артист России, пианист Борис Березовский рассказал «Известиям», что при записи Второго концерта Петра Чайковского осознал, насколько поменялось его восприятие музыки композитора.

«У меня, как и у любого человека, восприятие музыки меняется вместе с взрослением, а потом — со старением, к сожалению. Вначале я воспринимал концерты Чайковского как что-то очень торжественное, даже пафосное. Затем — как балетную музыку. Сейчас я склонен рассматривать эти произведения как проявление виртуозной романтической традиции позапрошлого века», — поделился пианист.

Березовский также рассказал, что намерен предложить Московской филармонии сделать абонемент, в рамках которого знаменитые пианисты будут представлять молодых неизвестных артистов, игра которых им нравится.

«В России место под солнцем достается 30%, и они купаются в лучах славы, а 70% очень хороших пианистов совершенно не замечены и не обласканы вниманием публики», — объяснил он.

Диск со Вторым концертом Чайковского в исполнении Березовского появится на прилавках магазинов в 2020 году — к 180-летию со дня рождения композитора.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 6 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китайские музыканты сыграли одновременно на 666 пианино
Умер знаменитый пианист Михаил Альперин

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017