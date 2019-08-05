Пианист Борис Березовский рассказал о записи концерта Чайковского

Заслуженный артист России, пианист Борис Березовский рассказал «Известиям», что при записи Второго концерта Петра Чайковского осознал, насколько поменялось его восприятие музыки композитора.

«У меня, как и у любого человека, восприятие музыки меняется вместе с взрослением, а потом — со старением, к сожалению. Вначале я воспринимал концерты Чайковского как что-то очень торжественное, даже пафосное. Затем — как балетную музыку. Сейчас я склонен рассматривать эти произведения как проявление виртуозной романтической традиции позапрошлого века», — поделился пианист.

Березовский также рассказал, что намерен предложить Московской филармонии сделать абонемент, в рамках которого знаменитые пианисты будут представлять молодых неизвестных артистов, игра которых им нравится.

«В России место под солнцем достается 30%, и они купаются в лучах славы, а 70% очень хороших пианистов совершенно не замечены и не обласканы вниманием публики», — объяснил он.

Диск со Вторым концертом Чайковского в исполнении Березовского появится на прилавках магазинов в 2020 году — к 180-летию со дня рождения композитора.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 6 августа.