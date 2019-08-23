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В Москве открылся фестиваль военных оркестров «Спасская башня»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Мэр Москвы Сергей Собянин поприветствовал гостей и участников фестиваля военных оркестров «Спасская башня» и объявил его открытым. Градоначальник назвал символичным то, что в этом году мероприятие совпало с празднованием 350-летия российского флага.

«Как обычно, фестиваль проходят рядом с празднованием Дня города, в этом году он его предваряет», — цитирует Собянина 23 августа ТАСС. Мэр Москвы поблагодарил военные оркестры и других участников фестиваля за подаренный москвичам праздник.

Он напомнил, что участники и гости фестиваля выступают в парках, скверах, на ВДНХ, не ограничиваясь выступлениями на Красной площади.

В этом году в «Спасской башне» принимают участие рекордное число участников, только из-за рубежа их более тысячи. Впервые в фестивале участвуют коллективы из Северной и Южной Кореи. Для оркестра Народной армии КНДР это уже вторая поездка в Россию.

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