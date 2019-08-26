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Американцы прокатились на советских танках Т-80 в Южной Корее

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Американские военнослужащие устроили заезд на российских танках Т-80 во время боевых учений с Южной Кореей. Снимки и видео появились в Twitter.

Первый образец танка Т-80 сошел с конвейера Кировского завода в Ленинграде, всего советская промышленность выпустила более 10 тыс. «восьмидесяток» разных модификаций. В настоящее время на армейских складах находится 3 тыс. Т-80БВ. Еще 200 танков Т-80У стоят на вооружении полков Кантемировской дивизии, расквартированной в Московской области.

«Восьмидесятки» разных модификаций поставлялись в несколько стран мира. В частности, в сухопутных войсках Пакистана числится более 300 таких машин. Они есть на вооружении армий Анголы, Кипра, Йемена и даже Южной Кореи. Из бывших союзных республик их сохранили Узбекистан и Украина. В начале 1990-х годов несколькими «восьмидесятками» для их изучения обзавелись США и Великобритания.

До модернизации Т-80 хранились на базах как стратегический резерв: они должны были быть расконсервированы в случае возникновения угрозы или начала масштабных военных действий. Но три года назад Минобороны приняло решение о модернизации на заводе «Омсктрансмаш».

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