Российская сборная победила в финальной эстафете «Танкового биатлона»

Сборная России победила в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон». Об этом в субботу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армейских международных игр (АрМИ).

Российская команда поразила 21 из 24 мишеней и установила новый рекорд по скорости — 84 км/ч. Второе место заняла сборная Белоруссии, замкнула тройку лидеров команда Казахстана.

Соревнования по танковому биатлону проходили на подмосковном полигоне Алабино. 4 августа сообщалось, что в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» российская сборная побила рекорд 2017 года. Команда выполнила задачу за 18 минут 55 секунд, тогда как два года назад на выполнение задачи команде потребовалось 19 минут 10 секунд.

V Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств — России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Это учебно-боевые состязания военнослужащих, организатором которых выступает Министерство обороны России.