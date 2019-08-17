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Российская сборная победила в финальной эстафете «Танкового биатлона»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сборная России победила в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон». Об этом в субботу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армейских международных игр (АрМИ).

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Российская команда поразила 21 из 24 мишеней и установила новый рекорд по скорости — 84 км/ч. Второе место заняла сборная Белоруссии, замкнула тройку лидеров команда Казахстана.

Соревнования по танковому биатлону проходили на подмосковном полигоне Алабино. 4 августа сообщалось, что в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» российская сборная побила рекорд 2017 года. Команда выполнила задачу за 18 минут 55 секунд, тогда как два года назад на выполнение задачи команде потребовалось 19 минут 10 секунд.

V Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств — России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Это учебно-боевые состязания военнослужащих, организатором которых выступает Министерство обороны России.

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