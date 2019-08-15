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Россия выиграла кубок «Авиадартса» на АрМИ-2019

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская команда летчиков принесла кубок «Авиадартс-2019» на Армейских международных играх. Об этом 15 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу соревнований.

«Команда РФ завоевала кубок конкурса», — говорится в сообщении.

Российские летчики стали первыми в истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации, победив в четырех номинациях из семи заявленных. Второе место заняла сборная Китая, которая стала лидером в военно-транспортной авиации, а третье разделили конкурсанты из Белоруссии и Казахстана.

10 августа на конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр публике впервые показали применение ракетного комплекса «Кинжал».

Награждение победителей и призеров международного конкурса "Авиадартс-2019" пройдет на аэродроме Дягилево в Рязани 17 августа.

Пятые Армейские международные игры, проходящие под эгидой Минобороны России, начались 3 августа. В них участвуют более 5 тыс. военных 36 армий, которым предстоит пройти 32 конкурса на 25 полигонах в 10 странах. Площадки для их проведения предоставили Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Монголия, Казахстан и Узбекистан.

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