Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

На конкурсе «Авиадартс» в рамках Армейских международных игр впервые было продемонстрировано применение ракетного комплекса «Кинжал». Видео с авиашоу в субботу, 10 августа, опубликовал телеканал «Звезда».

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.

Всего на полигоне установили около 60 целей 12 типов.

Пятые Армейские международные игры, проходящие под эгидой Минобороны России, начались 3 августа.

В них участвует более 5 тыс. военных 36 армий, которые примут участие в 32 конкурсах на 25 полигонах в 10 странах. Площадки для их проведения предоставили Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Монголия, Казахстан и Узбекистан.

Гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал» оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, которая обеспечит нанесение ударов по целям на дальности более 2 тыс. км без захода в зону противовоздушной обороны.