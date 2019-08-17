Мировая схватка: как прошли Армейские игры в России

V Армейские международные игры — соревнования между боевыми подразделениями — прошли с 3 по 17 августа на территории России и еще девяти государств. В «АрМИ-2019» приняли участие более 200 команд из 36 стран мира, которые использовали более тысячи единиц боевой техники. Самые напряженные и радостные моменты состязаний десантников под Псковом, танкового биатлона в Кубинке и авиадартса в небе над Рязанью — в фоторепортаже «Известий»