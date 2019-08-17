Мировая схватка: как прошли Армейские игры в России

V Армейские международные игры — соревнования между боевыми подразделениями — прошли с 3 по 17 августа на территории России и еще девяти государств. В «АрМИ-2019» приняли участие более 200 команд из 36 стран мира, которые использовали более тысячи единиц боевой техники. Самые напряженные и радостные моменты состязаний десантников под Псковом, танкового биатлона в Кубинке и авиадартса в небе над Рязанью — в фоторепортаже «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Торжественная церемония открытия V Армейских международных игр состоялась 3 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». С приветственной речью к зрителям и участникам обратился министр обороны России Сергей Шойгу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Церемонию открытия посетило более 25 тыс. человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В фан-зоне собрались болельщики из разных стран, с восторгом наблюдавшие за происходящим. Они то и дело вскакивали со своих мест, размахивали флагами и даже исполняли национальные танцы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Одним из самых зрелищных и популярных состязаний все эти годы остается «Танковый биатлон».
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В нем приняли участие 25 государств: Россия, Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Сирия, Сербия, Судан, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Во второй соревновательный день прошло четыре заезда индивидуальной гонки конкурса. Лучшими в них стали представители России, Кувейта, Казахстана и Узбекистана. При этом российской команде удалось установить рекорд трассы. Она преодолела пять кругов дистанции за 18 минут 55 секунд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Юбилейные V Армейские международные игры поразили не только размахом, но и составом участников. Выступление девушек-танкисток сопровождалось громкими аплодисментами, криками и свистом — болельщики радостно приветствовали участниц «Индивидуальной гонки» женских экипажей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Традиционно экипажи выступают на боевых танках Т-72. Этот танк считается самым массовым и одним из самых лучших в мире по мобильности и бронезащите
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Следом в Рязани стартовал всеармейский этап соревнований военных летчиков «Авиадартс-2019»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Более сотни лучших летных экипажей продемонстрировали свое мастерство на полигоне в Дубровичах. На фото: ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Всего на конкурс прибыли 77 самолетов и вертолетов и 935 человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Для штурмовой, истребительной и армейской авиации было подготовлено специальное мишенное поле в виде круга диаметром 30 м. Конкурсантам предстояло поражать цель с высоты 600 и 1000 м
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Зачет конкурса проводился по семи номинациям по родам авиации. Российские летчики выиграли в истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации на боевых вертолетах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На полигоне Завеличье в Псковской области состоялся конкурс «Десантный взвод», проходивший в четыре этапа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Первые три включали десантирование и марш-бросок на 10 км, индивидуальную гонку с боевой стрельбой, преодоление препятствий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Бронетранспортер БТР-82А показал свои возможности высокой проходимости, вплавь преодолев водные преграды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
«Для экипажа боевой машины пройти гонку преследования возможно только при условии четкой работы всей команды. Особенной концентрации требовали участки с косогором и трамплином, после прохождения которых наводчику нужно еще показать стопроцентный результат поражения мишени», — рассказал один из участников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На финальном этапе конкурса военнослужащие соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из различного стрелкового оружия, а также совершали индивидуальные прыжки на точность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Чемпионами конкурса «Десантный взвод» стала команда российских десантников. Второе место досталось команде Республики Беларусь, третье — команде из Китая
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