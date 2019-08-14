Гром победы: в небе над Рязанью соревнуются асы военной авиации

На полигоне Дубровичи в Рязанской области проходит финальный этап конкурса «Авиадартс-2019», организованного в рамках Международных армейских игр 2019. Асы из ВВС нескольких стран будут показывать свое мастерство до 17 августа. Подробности — в фотогалерее «Известий»