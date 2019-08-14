Гром победы: в небе над Рязанью соревнуются асы военной авиации

На полигоне Дубровичи в Рязанской области проходит финальный этап конкурса «Авиадартс-2019», организованного в рамках Международных армейских игр 2019. Асы из ВВС нескольких стран будут показывать свое мастерство до 17 августа. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Прикладные соревнования военных летчиков «Авиадартс» проводятся с 2013 года. Рязанская область принимает их уже во второй раз
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Кроме российских военных, в конкурсе принимают участие команды команды из Китая, Белоруссии и Казахстана
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Показательные выступления неизменно собирают большую аудиторию поклонников авиации
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В соревнованиях участвуют как ВВС, так и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах (на фото: вертолет Ка-52)
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В программу входит поражение целей на полигоне бомбовыми и ракетными ударами, а также при помощи стрелкового вооружения
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Самолеты МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Пилоты из разных стран с интересом знакомятся с опытом коллег
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Асы истребительной авиации соревнуются в групповом пилотаже
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» выходят на позицию для атаки условного противника
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Бомбардировка целей дальним сверхзвуковым бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-22М3
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Новейшие российские истребители Су-35С поколения 4++
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2 демонстрирует способы тушения пожара с воздуха
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Юных зрителей завораживают внеконкурсные демонстрационные полеты в программе «Авиамикс»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Сброс груза с транспортного самолета Ил-76, недавно получившего новую систему противоракетной защиты
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На территории полигона проходит выставка, посвященная военной авиации
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.