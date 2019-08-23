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В Совфеде обвинили США в попытке вернуть однополярный мир

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» обвинила Соединенные Штаты в попытках разрушить глобальную систему контроля над вооружением для установления контролируемого Вашингтоном однополярного мира.

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18 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) провели на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

По мнению сенатора, испытания в Калифорнии отличались «беспрецедентной циничностью», учитывая проведение их спустя меньше месяца после выхода из ДРСМД.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 23 августа заявил, что проведенные в США 18 августа испытания подтверждают нарушение Вашингтоном ДРСМД.

Ранее 21 августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».

Ольга Ковитиди назвала подобного рода заявления представителя оборонного ведомства США некорректными и категорически неприемлемыми.

СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

20 августа исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором о РСМД.

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