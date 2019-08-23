Путин пообещал симметричный ответ на испытания крылатых ракет в США

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ, Министерству иностранных дел РФ, а также другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, появившейся в результате проведенных в США испытаний крылатой ракеты наземного базирования, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа. Об этом российский лидер заявил в пятницу, 23 августа, в ходе совещания с членами Совета Безопасности России.

Кроме того, он отметил, что прошедшие пуски подтверждают нарушение Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Такое вооружение относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 г. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказала США в период действия договора», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание на то, что США провели испытания всего лишь через 16 дней после выхода из ДРСМД. По его словам, это «не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий». Путин подчеркнул, что Россия и прежде предупреждала партнеров о том, что в Соединенных Штатах на протяжении долгого времени создавали запрещенное договором оружие.

«Но вместо того чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора. Как всем теперь очевидно, ее единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора и изначальное намерение выйти из него», — сказал президент.

22 августа по инициативе России было проведено заседание в Совете Безопасности ООН из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день Штаты испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной ДРСМД, который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.