Прямой эфир

Россия заявила об угрозе исчезновения договора СНВ-3

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН 22 августа заявил об угрозе разрыва еще одного международного соглашения.

Архивный договор: после развала ДРСМД Москва настроена на диалог
А пока Россия будет наблюдать за шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности

Речь идет о договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, соглашение может быть расторгнуто из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое он назвал «опорой» в договорах по вооружениям.

«Он (СНВ-3) тоже находится «в зоне риска»: ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно, публично и непублично, давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы», — заявил Полянский.

СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

22 августа глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России».

Заседание в Совбезе ООН было проведено по инициативе России из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день Штаты испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной ДРСМД, который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о планах выйти из ДРСМД в прошлом году. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора. Таким образом, соглашение официально прекратило существование 2 августа по инициативе США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков объяснил обвинения США в нарушении Россией договора РСМД
В России рассказали о «подхрюкивающих» США странах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019