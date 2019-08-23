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Пушков объяснил обвинения США в нарушении Россией договора РСМД

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter объяснил, почему США обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Архивный договор: после развала ДРСМД Москва настроена на диалог
А пока Россия будет наблюдать за шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности

По его словам, сначала Штаты разработали новое вооружение, а сразу после этого начали искать повод для разрыва всех договоренностей.

«И вот они уже говорят о намерении разместить эти ракеты в Азии «как можно скорее». Значит, эти ракеты у них есть. А обвинения в адрес России — для отвода глаз», — отметил сенатор.

22 августа по инициативе России было проведено заседание в Совете Безопасности ООН из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день Штаты испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной ДРСМД, который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Сам договор прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.

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