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Политолог обвинил в цинизме главу Пентагона после заявлений об СНВ-3

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Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds/CNP/AdMedia
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Условие, которое глава Пентагона Марк Эспер выставил в адрес России касательно продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), отличается циничностью, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Накануне, 21 августа, Марк Эспер заявил, что в случае продления СНВ-3 он должен включать «всё новое оружие России». Интервью главы Пентагона опубликовал FoxNews.

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«Заявление Марка Эспера в адрес России звучит особенно цинично в свете того, что именно США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», — сказал Михайлов.

Он отметил, что Россия всегда выполняла условия договоров, касающихся ограничений наступательных вооружений.

Спекуляции вокруг выхода США из СНВ-3 будут использоваться командой американского президента Дональда Трампа для использования в избирательной кампании, уверен военный политолог.

Кроме того, во внешней политике Вашингтон будет использовать угрозу непродления СНВ-3 для давления на Китай, чьи ядерные запасы в перспективе могут приблизиться к оговоренным СНВ-3 количествам носителей и боеголовок.

СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

19 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) провели на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

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