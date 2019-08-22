США рассказали о мотивах пуска новых ракет

В Пентагоне пояснили, зачем провели испытания ракет, запрещенных ДРСМД. Министр обороны США заявил, что пуски направлены на сдерживание Китая. Вашингтон вышел из ДРСМД 2 августа, обвинив Москву в нарушении договора. Через пару недель США сообщили об испытании ракеты «Томагавк». В РФ расценили произошедшее, как новую угрозу безопасности.