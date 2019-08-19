Американец нашел в водоеме камеру с записью последних минут жизни ее владельца

Видеоблогер Рич Алоха нашел в заповеднике в американском штате Теннесси камеру GoPro, запечатлевшую последние минуты жизни ее владельца. Мужчина нырял в водоеме, где два года назад утонул 23-летний Ричард Рэгланд. О своей находке ныряльщик сообщил родителям покойного, сообщил 17 августа канал WSB-TV.

К удивлению видеоблогера, в камере, которая пролежала в воде два года и успела покрыться илом, оказалась работающая карта памяти.

«Я посмотрел запись и подумал: «Боже мой, это же тот парень!» — сказал Алоха, которому сотрудники заповедника ранее рассказали о смерти Рэгланда в водоеме. Тогда он начал искать семью погибшего.

Родители Рэгланда поблагодарили блогера, отметив, что у них были вопросы в связи со смертью сына, а видеозапись, возможно, поможет им выяснить подробности трагедии.

В июле в Канаде орел стащил камеру GoPro у натуралиста и снял полет от первого лица. Впоследствии камеру нашел турист и вернул владельцу.