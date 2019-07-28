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Орел стащил камеру у натуралиста и снял видео полет от первого лица

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Фото: Depositphotos
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Орел стащил камеру GoPro у натуралиста из Канады Джимми Юты и снял видео полета от первого лица. Об этом любитель природы рассказал в своем Facebook-аккаунте.

Ютa установил камеру на побережье острова в Британской Колумбии (провинция на западе Канады) и положил рыбу для приманки, однако одна из хищных птиц, которая участвовала в дележке этой добычи, утащила камеру.

Лишь через две недели гаджет вернулся к владельцу, после того как один турист нашел устройство с запечатленным полетом.

13 июня сообщалось, что на западном побережье Байкала впервые за десятилетие орнитологи обнаружили жилое гнездо орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу России. Его гнездо было обнаружено на берегу пролива Малое море озера Байкал.

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