Орел стащил камеру у натуралиста и снял видео полет от первого лица

Орел стащил камеру GoPro у натуралиста из Канады Джимми Юты и снял видео полета от первого лица. Об этом любитель природы рассказал в своем Facebook-аккаунте.

Ютa установил камеру на побережье острова в Британской Колумбии (провинция на западе Канады) и положил рыбу для приманки, однако одна из хищных птиц, которая участвовала в дележке этой добычи, утащила камеру.

Лишь через две недели гаджет вернулся к владельцу, после того как один турист нашел устройство с запечатленным полетом.

13 июня сообщалось, что на западном побережье Байкала впервые за десятилетие орнитологи обнаружили жилое гнездо орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу России. Его гнездо было обнаружено на берегу пролива Малое море озера Байкал.