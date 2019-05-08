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В Норвегии белуха-«шпион» вернула девушке упавший в воду iPhone

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Фото: РЕН ТВ
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В Норвегии девушка уронила в воду iPhone, когда снимала кита-белуху, но животное нырнуло и вернуло гаджет хозяйке. Видео с морским млекопитающим было опубликовано на портале The Dodo.

Инцидент произошел в городе Хаммерфест. Как рассказала сама девушка, она вместе с подругами отправились на причал, чтобы посмотреть на белуху в упряжке и с креплением от камеры GoPro, которую двумя неделями ранее заметили в местных водах. Было подозрение, что животное обучали специалисты Северного флота в Мурманске для шпионских целей. Несмотря на то что с кита сняли упряжку, он продолжал плавать поблизости.

Заметив белуху в воде, девушка легла, чтобы рассмотреть ее поближе и погладить. В это время ее iPhone выпал из расстегнутого кармана куртки и упал в воду. В тот же момент кит нырнул вниз, поймал смартфон и отдал владелице.

«Все были так удивлены. Мы почти не верили тому, что видели. Я была очень счастлива и благодарна, тому что получила свой телефон обратно», — сказала она.

Однако телефон всё же был сильно поврежден водой и стал неработоспособным.

Как отмечает Daily Mail, эти кадры наводят на размышления о том, что белуха — это тот же кит, которого российские военные якобы обучали как «шпиона».

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