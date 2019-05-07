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Бык весом 500 кг покалечил женщину‐матадора в Мексике

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Фото: Global Look Press/Amy Sanderson
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Бык атаковал женщину-матадора во время корриды в мексиканском городе Пуэбла.

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Как пишет издание Daily Mail, в результате инцидента 32-летняя женщина сломала челюсть. На распространенном в сети видео 500-килограммовое животное прижало матадора к ограде.

К ней тут же бросились смотрители, другие участники шоу и зрители, передает телеканал «360». Отмечается, что женщину прооперировали. Вскоре она поблагодарила неравнодушных за поддержку.

Тысячи человек ежегодно выходят на марши протеста с требованием запретить проведение корриды в Испании. Ранее в акции, которая называлась «Бои с быками — это насилие, ты можешь его остановить», приняли участие 18 тыс. человек.

Участники требуют исключить любые «спектакли» с быками из списков культурного наследия, а также прекратить оказывать любую государственную финансовую помощь подобным мероприятиям.

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