Знаменитый испанский матадор лишился части скальпа на корриде

Во время корриды в испанском Аревало бык травмировал легендарного матадора Хуана Хосе Падилья.

Животное сбило матадора с ног, после чего нанесло еще несколько ударов рогами, пишет газета Aplausos. При этом бык снял с головы испанца часть кожи.

Падилье удалось встать и уйти с арены при помощи ассистентов. Зрители корриды опубликовали видео атаки быка на матадора на сервисе видеохостинга YouTube, за пару дней ролик собрал более 200 тыс. просмотров.

Медики провели пострадавшему экстренную операцию. «Со мной все в порядке, и хочу заверить всех, что после инцидента нахожусь в очень хорошем состоянии», — приводит газета слова матадора.

Падилья — один из самых известных матадоров Испании, он получил десятки травм, в результате которых потерял один глаз и не слышит на правое ухо.

В начале апреля один человек погиб и еще один пострадал во время традиционного забега с быками в Испании, а около года назад известный испанский матадор Иван Фандино умер от ранения, нанесенного быком во время корриды.