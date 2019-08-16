На Украине задержали россиянина по подозрению в нападении на депутата рады

Гражданин России задержан на Украине по подозрению в нападении на депутата Верховной рады, сообщили 16 августа в управлении национальной полиции по Киевской области.

Как отмечается в заявлении, в пятницу утром группа молодых людей напала на украинского политика, имя которого не называется, а затем скрылась на автомобиле.

«Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Детали происшествия не описываются.

Как уточняет «РИА Новости», в опубликованных фотографиях документов задержанного есть отметка о российском гражданстве. Кроме того, о нападении на своей странице в Facebook сообщил нардеп Виталий Куприй.

11 июля сообщалось, что в Харькове совершили покушение на жизнь депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Дмитрия Святаша.