Неизвестные напали на депутата Госдумы в Москве

Группа людей устроила потасовку с депутатом Госдумы Борисом Чернышовым во время его встречи с избирателями в Западном Бирюлево на юге Москвы. Об этом 8 августа рассказал сам парламентарий.

«У пруда, где мои волонтеры общались с гражданами, собирали обращения, к нам подошла пока не установленная группа лиц из 10–15 человек. Они начали приставать к девушке, которая работает у нас в штабе, толкать моего помощника», — цитирует Чернышова «РИА Новости».

По словам депутата, он пытался успокоить агрессивную компанию, но нападавшие стали отнимать у него удостоверение депутата ГД. Чернышов отметил, что жители района ранее рассказывали, что у пруда нередко происходят такие стычки.

«Жители жаловались. Вот я испытал на собственной шкуре, что называется, близость к народу. Куда ж еще ближе теперь», — сказал он.

Из-за инцидента парламентарий обратился с заявлением в полицию.

Как отметил его помощник Никита Ганжа, нападавшим на вид было 18—20 лет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В июле в Харькове было совершено покушение на жизнь депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Дмитрия Святаша.