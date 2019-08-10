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В Тюмени после нападения на росгвардейца возбудили уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Тюмени возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника Росгвардии. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Уголовное дело возбудили по ст. 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По версии следствия, инцидент произошел 10 августа на улице Интернациональной. Двое росгвардейцев остановили подозреваемого для проверки, когда он ехал на велосипеде. Мужчина бросил велосипед и скрылся в лесу, а на требование правоохранителей выйти и показать документы, начал стрелять из травматического пистолета, из-за чего один из сотрудников получил ранения.

В ответ на это офицеры были вынуждены применить табельное оружие, в результате этого подозреваемый был ранен в ногу. При досмотре у мужчины изъяли два ножа и пистолеты — травматический и сигнальный.

В ведомстве добавили, что подозреваемый задержан, а выяснение обстоятельств и расследование уголовного дела продолжаются.

1 августа сообщалось, что неизвестный напал с ножом на полицейских в Сургуте. Правоохранители прибыли во двор многоэтажного дома по вызову, однако мужчина оказал сопротивление и смертельно ранил одного из них.

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