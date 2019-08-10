В Тюмени мужчина при задержании открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Подозреваемый при задержании открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени. Об этом в субботу, 10 августа, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«В Тюмени, двигаясь по маршруту патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области на улице Интернациональной заметил у одного из жилых домов подозрительного гражданина. При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — приводит его слова ТАСС.

В материале отмечается, что жизни правоохранителя ничего не угрожает. Нападавший был обезврежен.

1 августа сообщалось, что неизвестный напал с ножом на полицейских в Сургуте. Правоохранители прибыли во двор многоэтажного дома по вызову, однако мужчина оказал сопротивление и смертельно ранил одного из них.