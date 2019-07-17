В Петербурге росгвардейцев подозревают в подбросе наркотиков школьнику

В Санкт-Петербурге двух бойцов Росгвардии подозревают в попытке подбросить молодому человеку наркотики с целью вымогательства денег, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, сейчас правоохранителей задержали. Возбуждено уголовное дело.

Других подробностей источник не сообщил.

По информации местного издания «Фонтанка», потерпевшим стал 16-летний школьник, сын состоятельного петербуржца.

Подросток сумел дозвониться в службу «112» и рассказал, что росгвардейцы остановили его, подкинули запрещенные вещества, а затем потребовали 300 тыс. рублей за избавление от уголовной ответственности. Подозреваемых задержали в момент передачи денег.

В конце июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила максимально усилить ответственность правоохранительных органов за подброс наркотиков.