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Порошенко обвинили в попытке сместить главу бюро расследований

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Фото: TASS/ZUMA Wire/Pavlo_bagmut
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Депутаты партии «Европейская солидарность» готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона «О Государственном бюро Украины» (ГБР).

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Там считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства.

Глава бюро Роман Труба в Telegram-канале назвал такую логику «очень политической».

«Поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 дел, участником которых он является, нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть вот такой странный», — отметил он.

12 августа Порошенко пришел на допрос о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Уточняется, что он явился в сопровождении охранников и защитников.

Допрос политика длился почти три часа. В это время под стенами ГБР собрались его дети, сторонники и противники, журналисты и силовики.

В настоящее время на Украине расследуется уже 12 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.

12 августа Труба заявил, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.

6 августа украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.

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