Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желанию

Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе. Об этом сообщается на сайте барнаульской администрации в четверг 15 августа.

«Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось», — пояснил он.

По словам Дугина, его отставка неоднократно обсуждалась с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Чиновник отметил, что в ближайшее время намерен отдохнуть. 63-летний Дугин руководил Барнаулом с 2015 года.

Ранее в июле мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Действие полномочий градоначальника должно закончиться через два месяца.