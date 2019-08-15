Прямой эфир
Сюжет:

Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желанию

0
Фото: barnaul.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе. Об этом сообщается на сайте барнаульской администрации в четверг 15 августа.

«Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось», — пояснил он.

По словам Дугина, его отставка неоднократно обсуждалась с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Чиновник отметил, что в ближайшее время намерен отдохнуть. 63-летний Дугин руководил Барнаулом с 2015 года.

Ранее в июле мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Действие полномочий градоначальника должно закончиться через два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врио губернатора Севастополя отправил в отставку правительство региона
Путин принял отставку главы Севастополя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019