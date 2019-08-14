Прямой эфир

Актер Эрик Робертс заявил о желании стать россиянином

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голливудский актер Эрик Робертс заявил, что хотел бы получить второе гражданство — российское. По его словам, Россия — очень романтичная страна.

Паспорт по шпаргалке: гражданином не стать без знаний о столицах, королеве и поэтах
Что нужно знать для сдачи экзамена на получение гражданства России, США и других стран

Робертс стал гостем международного турнира по боевому самбо «Платформа S—70», проходящего в Сочи. Он напомнил, что ранее уже был в городе, когда приезжал на фестиваль «Кинотавр», и тогда решил, что в это «классное место» надо обязательно вернуться», передает «РИА Новости».

По словам актера, Россия напоминает ему Америку.

«В каждой стране своя прекрасная жизнь», — подчеркнул он.

В июле американский поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд, известный переводами на английский произведений Пушкина, получил российский паспорт из рук министра культуры России Владимира Мединского. Также в последние годы российское гражданство получили танцовщик балета Сергей Полунин, боец смешанных единоборств Джефф Монсон, актеры Стивен Сигал и Жерар Депардье. В марте о желании стать россиянкой заявила уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.

Эрик Робертс родился в 1956 году в США. Играл в театре с детства, в 1976 году дебютировал в кино. Снимался во многих фильмах и сериалах, включая «Форс-мажоры», «Закон и порядок», «Звезда-80», «Одиссея». Старший брат актрисы Джулии Робертс, отец актрисы Эммы Робертс. Увлекается боевыми искусствами, обладатель черного пояса по тхэквондо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Монсон назвал имя своего любимого российского рок-музыканта
Киев вызвал на допрос получивших паспорта РФ украинцев

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019