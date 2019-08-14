Актер Эрик Робертс заявил о желании стать россиянином

Голливудский актер Эрик Робертс заявил, что хотел бы получить второе гражданство — российское. По его словам, Россия — очень романтичная страна.

Робертс стал гостем международного турнира по боевому самбо «Платформа S—70», проходящего в Сочи. Он напомнил, что ранее уже был в городе, когда приезжал на фестиваль «Кинотавр», и тогда решил, что в это «классное место» надо обязательно вернуться», передает «РИА Новости».

По словам актера, Россия напоминает ему Америку.

«В каждой стране своя прекрасная жизнь», — подчеркнул он.

В июле американский поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд, известный переводами на английский произведений Пушкина, получил российский паспорт из рук министра культуры России Владимира Мединского. Также в последние годы российское гражданство получили танцовщик балета Сергей Полунин, боец смешанных единоборств Джефф Монсон, актеры Стивен Сигал и Жерар Депардье. В марте о желании стать россиянкой заявила уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.

Эрик Робертс родился в 1956 году в США. Играл в театре с детства, в 1976 году дебютировал в кино. Снимался во многих фильмах и сериалах, включая «Форс-мажоры», «Закон и порядок», «Звезда-80», «Одиссея». Старший брат актрисы Джулии Робертс, отец актрисы Эммы Робертс. Увлекается боевыми искусствами, обладатель черного пояса по тхэквондо.