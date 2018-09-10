Боец ММА Джефф Монсон стал депутатом в Красногорске

Боец смешанного стиля Джефф Монсон стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска.

В местном парламенте Монсон будет представлять «Единую Россию». О намерении стать депутатом спортсмен заявил, как только получил российское гражданство 12 июня 2018 года. В анкете кандидата он указал, что работает тренером по физподготовке в спортклубе «Зоркий», пишет НСН.

«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать так максимально возможному количеству людей. Сейчас я собираюсь стать членом парламента Красногорска», — приводит слова бойца «Ридус».

Боксер Джефф Монсон начал присматривать себе дом в Подмосковье еще в феврале 2018 года. По словам спортсмена, для него важно наличие инфраструктуры рядом с домом, поскольку его ребенок учится в школе, а сам он много путешествует.