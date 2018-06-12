Воробьев вручил Монсону паспорт гражданина РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил 12 июня паспорт гражданина РФ бойцу смешанного стиля (MMA) Джеффу Монсону. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает ТАСС.

Церемония прошла в парке «Патриот» в Красногорске.

«У нас сегодня есть возможность вручить легендарному бойцу Джеффу Монсону паспорт гражданина Российской Федерации», — сказал губернатор.

Монсон рассказал журналистам, что принял участие в праймериз партии «Единая Россия». Ранее он говорил, что в его планах — стать депутатом Госдумы. Спортсмен отметил, что для начала он планирует поработать в Красногорске.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Монсону гражданства.