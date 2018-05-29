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Получивший российское гражданство боец Монсон отметит событие в бане

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Фото: iz.ru
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Американский борец смешанных единоборств ММА Джефф Монсон, получивший российское гражданство, заявил, что чувствует себя очень счастливым.

«Почему? Потому что сегодня я стал русским. Спасибо большое России», — сказал Монсон, которого цитирует телеканал РЕН ТВ.

Боец отметил, что уже подписал все необходимые бумаги и со вторника, 29 мая, он официально стал гражданином РФ. По его словам, он уже давно чувствовал себя «русским в душе». 

«В течение ближайших дней мои друзья в Майами приготовят мне русский стол и отведут в баню, чтобы я уже почувствовал, что я русский», — добавил спортсмен. 

Как сообщает НСН со ссылкой на представителя спортсмена, в Россию он приедет не раньше 4 июня. 

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Монсону гражданства.

По данным СМИ, борец может поселиться в Подмосковье. Зимой он присматривал себе дом в Красногорске

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