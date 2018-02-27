Джефф Монсон присматривает дом для своей семьи в Подмосковье

Борец смешанных единоборств ММА Джефф Монсон выбирает дом в подмосковном Красногорске для своей семьи. Об этом сообщает «Радио 1».

По словам спортсмена, для него важно наличие инфраструктуры рядом с домом, поскольку его ребенок учится в школе, а сам он много путешествует, сообщает НСН. На данный момент предпочтительным местом для семьи оказался Красногорск.

Так же 19 мая 2018 года пройдет Кубок главы города по смешанным единоборствам, где Джефф Монсон собирается принять участие как гражданин России. Как отмечает телеканал «360», сам бой будет посвящен получению Монсоном паспорта гражданина России. После получения российского гражданства Джефф Монсон планирует развивать спорт в РФ.

Кроме того, организаторы планируют привезти в Москву и других именитых спортсменов, включая Джона Сильву. В настоящее время организаторы мероприятия определяются с площадкой для его проведения. На данный момент планируется провести кубок в «Крокусе».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Мэйуэзер согласился на бой с Макгрегором по правилам ММА.